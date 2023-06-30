Сын Михаила Ефремова выпал из окна своей квартиры

Стало известно, что сын актера Михаила Ефремова оказался в больнице с тяжелой травмой.

Николай Ефремов выпал из окна собственной квартиры. Брат Никиты Ефремова оказался в реанимации с тяжелой сочетанной травмой.

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Родственнику Михаила Ефремова пришлось в срочном порядке делать операцию. Сам пострадавший отметил, что упал случайно. Пока полиция проводит проверку, Николай Ефремов никого в случившемся не винит. Об этом сообщили в Телеграмм-канале 112.