Гагарина выдала правду о шестилетней дочке от фотографа Исхакова — Мии: «Нет ни слуха, ни голоса»

Полина Гагарина выдала правду о шести-летней дочке Мие, которую она родила от фотографа Дмитрия Исхакова. В «Шоу Воли» на ТНТ певица не стала скрывать, что их общая наследница едва ли будет блистать на сцене. И причина в том, что Мия, увы, не унаследовала талант своей голосистой мамы.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

«У дочери нет ни слуха, ни голоса. Просто медведь наступил. Нет никаких амбиций и не дай Бог становиться ей певицей. У нее хорошее чувство ритма. Но с танцами тоже небольшие проблемы», — отметила Полина.

Кстати, певица дала понять, что Мия растет той еще командиршей. Малышка как хочет крутит старшим братом Андреем и своей мамой, а уж об отце и говорить нечего. Вот такая харизматичная малютка.