Бузова, Ивлеева, Тодоренко и другие звезды примерили платье турецкой принцессы

Добавим, что цифровая одежда — это новый тренд и будущее фэшн-индустрии. В 2023 году мировые бренды одежды создают свои диджитал-коллекции, а в метавселенных уже проводятся недели моды. Как правило, для обычных пользователей цифровое платье — это просто элемент искусства: они видят работы художников на блогерах, но не могут примерить на себя.

Напомним, турецкий сериал «Великолепный век. Империя Кесем» стартует на канале «Суббота!» 3 июля и будет идти по будням в 18:00.