Бузова, Ивлеева, Тодоренко и другие звезды примерили платье турецкой принцессы

Телеканал «Суббота!» к своей премьере сериала «Великолепный век. Империя Кесем» создал с помощью нейросети цифровое платье турецкой принцессы, которое может любой желающий.
Пример зрителям уже подали популярные блогеры Настя Ивлеева, Регина Тодоренко, Ольга Бузова, Ида Галич, а также цифровой инфлюенсер «Субботы!» альпака Жозефина.
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Чтобы примерить платье, зрителю нужно перейти по QR-коду в эфире или в социальных сетях канала, загрузить свое селфи в телеграм-бот и дождаться фото в платье. Ролики с QR-кодами уже идут в эфире «Субботы».
Добавим, что цифровая одежда — это новый тренд и будущее фэшн-индустрии. В 2023 году мировые бренды одежды создают свои диджитал-коллекции, а в метавселенных уже проводятся недели моды. Как правило, для обычных пользователей цифровое платье — это просто элемент искусства: они видят работы художников на блогерах, но не могут примерить на себя.
Напомним, турецкий сериал «Великолепный век. Империя Кесем» стартует на канале «Суббота!» 3 июля и будет идти по будням в 18:00.