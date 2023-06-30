«Рвется в бой»: врач рассказал о настроении Романа Костомарова

Известный фигурист Роман Костомаров, по словам врачей, активно занимается восстановлением после операций, которые ему пришлось перенести. Он находится в хорошей физической форме и демонстрирует «настоящий чемпионский дух». Именно в таких выражениях врач-остеопат Иван Борисенко описал сегодняшние будни спортсмена.

«Роман очень хорошо себя показывает. Он показывает настоящий чемпионский дух, свой спортивный характер. Это видно, он рвется в бой», — приводит слова врача телеканал «360» со ссылкой на Пятый канал.

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Он добавил, что операции заметно ослабили иммунную систему Романа, поэтому спустя некоторое время, необходимое для того, чтобы спортсмен окреп, медики займутся восстановлением его иммунитета.