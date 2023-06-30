Мадонна вернулась домой после уикенда в отделении интенсивной терапии

29 июня стало известно, что американская певица Мадонна вернулась домой после внезапной госпитализации, из-за которой было отменено начало ее мирового тура.

64-летнюю поп-звезду выписали из больницы и доставили домой в Нью-Йорке на частной машине скорой помощи. Жизнь артистки вне опасности.

«Она вернулась домой и чувствует себя лучше», — сообщил источник издания People.

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Ранее менеджер Мадонны рассказал, что у певицы развилась «серьезная бактериальная инфекция, из-за которой она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии». Было объявлено, что звезда вынуждена отложить запуск своего музыкального тура Celebration. Многочисленные концерты артистки 2023 года будут перенесены.