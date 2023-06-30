Уже не тот: как Джонни Депп отметил свое 60-летие в Турции

9 июня голливудскому актеру, рокеру и «пирату» Джонни Деппу исполнилось 60 лет. И вот журналисты узнали, как киногерой отметил свой юбилей.

Праздник застал Джонни в разгар его музыкального тура с группой Hollywood Vampires, музыканты как раз находились в Стамбуле. И что же Депп? Он просто устроил ужин со своими коллегами по рок-коллективу, среди которых значится Элис Купер.

«Ему 60. Он в турне. Он режиссирует фильм. Он не может делать то, что делал в 20 лет, — рассказал источник издания People. — Он заботится о себе. Все в меру».

«Большой вечеринки не было. Никакого взрыва. Он отпраздновал свой день рождения в Стамбуле, поужинал со своими товарищами по группе».

«Он стал старше. Он все еще работает. Устраивать вечеринки больше нет смысла. Это другая картина. Он очень занят».