Каролина Севастьянова в откровенном платье выставила напоказ бюст и чресла: оголение на улице

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети 

Гимнастка часто выбирает наряды, привлекающие внимание.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова не торопится покидать Москву. Это ее самое продолжительное пребывание на родине, все предыдущие годы в столицу она заглядывала мимолетом.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети 

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Важные дела сделаны, встречи с подругами состоялись, и Севастьянова заглянула отобедать в один из летних ресторанов. Красотка нарядилась в откровенное платье, подчеркнувшее ее стройную фигуру, и принялась позировать для фото в соцсети. Декольте и распахнувшийся подол явили окружающим места, которые обычно скрыты от посторонних.

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