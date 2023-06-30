Каролина Севастьянова в откровенном платье выставила напоказ бюст и чресла: оголение на улице

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Важные дела сделаны, встречи с подругами состоялись, и Севастьянова заглянула отобедать в один из летних ресторанов. Красотка нарядилась в откровенное платье, подчеркнувшее ее стройную фигуру, и принялась позировать для фото в соцсети. Декольте и распахнувшийся подол явили окружающим места, которые обычно скрыты от посторонних.