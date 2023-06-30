Семен Слепаков* унижается в Европе, заодно оскорбляя местных жителей: скатился

Экс-резидент Comedy Club Семен Слепаков* сбежал год назад в Израиль. Там комик, как и ему подобные, стал выступать с концертами. Но прежних гонораров эта работа теперь не приносит, и он вынужден давать концерты в полупустых залах. Судя по наличию свободных билетов на официальном сайте артиста, дела его идут совсем плохо.

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Отчаявшийся комик решил оригинальничать и зазвать публику в стихотворной манере, но у него получилось лишь унизиться перед аудиторией и попутно оскорбить европейцев.

«Вражеской Европы дорогие жители! Песенки про *** услышать не хотите ли? В мире все ***, смысл бабло копить? Встречи нашей новой может и не быть! Так что не жалейте евров на билет, что-нибудь продайте, если денег нет», — спел Слепаков*, употребляя бранные словечки.

В то, что этот ход сработает, и народ повалит на его концерты, слабо верится многим россиянам. В комментариях у артиста в соцсети множество негативных обращений, люди признаются, что разочарованы в нем и его творчестве.

По материалам сайта kp.ru

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.