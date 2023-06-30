Чулпан Хаматова вслед за Лаймой Вайкуле поддержала снос советского памятника в Риге

Звезда театра и кино Чулпан Хаматова в 2022 году тайно сбежала из России и поселилась в Латвии, где у нее был припасен особняк в поселке миллионеров под Ригой. Актриса часто общается с местной прессой, делая скандальные заявления — одно громче другого. И теперь выразила поддержку сносу памятника советским воинам, который порушили в августе прошлого года.

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Чуть ранее такую же позицию озвучила другая звезда — певица Лайма Вайкуле. Она стала распускать язык все активнее, как и Хаматова. И теперь от этих звезд многие поклонники-россияне отвернулись.

По материалам сайта kp.ru