«Ложь и провокация»: что на самом деле сегодня происходит с Романом Костомаровым

Олимпийский чемпион Роман Костомаров с начала года находится в больнице. Фигурист смог одержать несколько побед за это время: справился с поражением легких, сепсисом, перенес ампутации верхних и нижних конечностей. Поползли слухи, что психологическое самочувствие спортсмена подорвано, он отказался от работы со специалистами и даже пережил нервный срыв.

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Костомаров вышел на связь на днях и показал, как проходит его реабилитация. Фигурист продемонстрировал протезы на ногах, руки после ампутации все в бинтах, и свою невероятную бодрость духа и целеустремленность. Все это никак не вязалось с разнотолками по поводу его нестабильного состояния. И звездный продюсер Илья Саглиани подтвердил kp.ru, что на самом деле у Костомарова дела сегодня идут иначе.

«Пишут, что Роман отказался от бесед с психологом. Ложь и провокация. У него есть индивидуальный план лечения, которому он следует, выполняет рекомендации врачей и активно занимается реабилитацией. Упражнениями, которые сейчас необходимы для его здоровья и тонуса. Это и элементы прежней знакомой ему разминки, и те упражнения, которые прописали доктора», - раскрыл продюсер.

Костомаров как минимум до конца лета останется в больнице. Протезы на ногах, которые он сейчас использует, - это временный вариант. К восстановлению рук врачи еще не приступали.