Юлия Михалкова предъявила бюст в нижнем белье: раскинулась в кресле и смотрит томно

Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова надолго покидала соцсети, но теперь вернулась и пообещала не пропадать так больше. Красавица держит слово и уже которую неделю демонстрирует активность в Интернете.

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Помимо работы и съемок красотка занята пополнением контента своего аккаунта. Она достала архивные кадры с фотосессии, на которой она позировала в нижнем белье. И поклонники затрепетали, увидев свою любимицу в нежно-розовых кружевах.

Михалкова позировала в кресле, облаченная в корсет из шелка и гипюра, на ее плечах красовался кружевной халатик. Все это великолепие смогли разглядеть фанаты на звезде вблизи – кадр крупным планом Юлия запостила ненадолго в своем микроблоге.