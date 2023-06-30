Папина копия с мамиными глазами: Богатырев показал подросшего сынишку от Арнтгольц

Сынишка Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева Данила заметно подрос. Мальчику уже 2 годика, и мама с папой не чают души в наследнике. Изредка они показывают его в своих микроблогах, и поклонники могут замечать, на кого становится похож ребенок.

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На этот раз фотографией поделился Богатырев. Заботливый папа отправился на прогулку с сынишкой и сделал селфи в лифте. Данилу не сразу можно заметить на снимке, он в самом низу кадра. Зато тут же становится понятно, что мальчик растет копией отца. Только вот цвет глаз у него мамин.

Напомним, Арнтгольц и Богатырев сблизились в 2017 году на съемках сериала «Наживка для ангела», а в 2018-м перестали делать из своих отношений тайну. Через два года сделали камерную свадьбу, весной 2021-го стали родителями. Также у актрисы есть 15-летняя дочь Мария от брака с Иваном Жидковым.