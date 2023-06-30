Роман Костомаров впервые показал свои руки после ампутации

Олимпийский чемпион Роман Костомаров продолжает проходить реабилитацию. Фигурист перенес ампутацию на нижних и верхних конечностях, и на днях впервые показал, как теперь выглядит. Спортсмен сначала продемонстрировал протезы на ногах и свою тренировку, а теперь в новом видео люди увидели его руки.

Костомаров снова показал, как проходит его реабилитационная тренировка. Он уже уверенно ходит, выполняет махи ногами, прыгает по лестнице. А вот руки с ампутированными кистями перевязаны бинтами.