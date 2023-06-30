Роман Костомаров впервые показал свои руки после ампутации

Олимпийский чемпион Роман Костомаров продолжает проходить реабилитацию. Фигурист перенес ампутацию на нижних и верхних конечностях, и на днях впервые показал, как теперь выглядит. Спортсмен сначала продемонстрировал протезы на ногах и свою тренировку, а теперь в новом видео люди увидели его руки.
Костомаров снова показал, как проходит его реабилитационная тренировка. Он уже уверенно ходит, выполняет махи ногами, прыгает по лестнице. А вот руки с ампутированными кистями перевязаны бинтами.
Роман Костомаров.Фото: соцсети
Как отмечает сайт kp.ru, протезирование верхних конечностей еще не начиналось, да и с нижними не все так просто – это лишь временный вариант. Впереди у Костомарова долгий путь восстановления, в больнице он пробудет как минимум до конца лета. Но, судя по его настрою, все у чемпиона получится. Друзья, родные и поклонники всячески поддерживают его и верят, что он еще выйдет на лед.