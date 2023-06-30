Валя Карнавал навела камеру на дерзкое декольте: игриво оголила свои шаровидные «яблочки», подразнив парней

На этот Валя поделилась новыми фото. Она решила подразнить своих подписчиков. Блогерша в блузке с откровенным декольте подчеркнула свои округлости фигуры. Она решила поднять камеру над головой, показав лучший ракурс. Карнавал сверкнула своей ложбинкой. Она решила отказаться от лифчика.

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