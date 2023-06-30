Валя Карнавал навела камеру на дерзкое декольте: игриво оголила свои шаровидные «яблочки», подразнив парней

Валя Карнавал уже много лет строит карьеру. Она выступает на сцене и снимает видеоролики, которые набирают миллионы просмотров. Блогерша прославилась на всю страну. Еще недавно она планировала свадьбу, а потом певица рассталась с женихом. Примечательно, что теперь она все чаще щеголяет в смелых нарядах и подчеркивает свои достоинства.
На этот Валя поделилась новыми фото. Она решила подразнить своих подписчиков. Блогерша в блузке с откровенным декольте подчеркнула свои округлости фигуры. Она решила поднять камеру над головой, показав лучший ракурс. Карнавал сверкнула своей ложбинкой. Она решила отказаться от лифчика.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники были взбудоражены. Валя поразила парней своим дерзким аутфитом. «Ого, какая», «Виды просто бесподобные», «О-ля-ля, тут все шикарно», «Декольте достойно обложки журнала», «И как теперь уснуть?», До чего хороша«, «Ой, сфотографировала главное», — стали писать в Сети.