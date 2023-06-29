Брутян с крохой-сыном Прилучного на груди запечатлелась в спальне: волосы темные, ручки крохотные — армянские гены

Теперь Прилучный ездит на работу, а вечерами возвращается домой с букетом. Он старается во всем помогать своей молодой жене. Брутян находит время на спорт и шопинг. Однако большую часть времени она посвящает малышу, так как от услуг няни актриса отказалась. Накануне мальчику исполнилось два месяца. Зепюр выложила кадры, на которых Микаэль спит на ее груди. Лицо наследника пара скрывает.

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