Брутян с крохой-сыном Прилучного на груди запечатлелась в спальне: волосы темные, ручки крохотные — армянские гены

Зепюр Брутян уже давно строит карьеру в кино. Она отметилась в фильмах и сериалах. Но в 2022 году актриса вышла замуж за Павла Прилучного. Она стала регулярно выходить в свет. Пара начала восхищать публику своими отношениями. А недавно у супругов родился сын Микаэль. Для артистки это первый ребенок, поэтому она с трепетом привыкает к материнству.
Теперь Прилучный ездит на работу, а вечерами возвращается домой с букетом. Он старается во всем помогать своей молодой жене. Брутян находит время на спорт и шопинг. Однако большую часть времени она посвящает малышу, так как от услуг няни актриса отказалась. Накануне мальчику исполнилось два месяца. Зепюр выложила кадры, на которых Микаэль спит на ее груди. Лицо наследника пара скрывает.
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Зепюр Брутян с сыном. Фото: соцсети звезды
«Мой мальчик, самый любимый, самый сладкий! Мы с папой безумно любим тебя», – написала звезда.
Поклонники восхитились малышом. Хоть Брутян и заверяла, что он похож на Прилучного, многие решили, что армянские корни все же победили. «Как женщина все таки меняет мужчину! Вы классная», «Армянский хачапурик», «Зепюр выглядит как королева», «Нет на свете ничего прекраснее молодой мамы с новорожденным на руках!» — стали писать в Сети.
Зепюр Брутян с сыном. Фото: соцсети звезды