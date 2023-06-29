Богини не носят лифчик: Екатерина Климова в платье с откровенным декольте обнажила свои прелести, взбудоражив народ

29 июня Климова выложила пикантное фото. Она запечатлелась в черном платье с откровенным декольте. Актриса предпочла отказаться от нижнего белья. Она обнажила свои пышные полушария груди. Екатерина с ярким макияжем и небрежной укладкой предстала перед камерой. Она продемонстрировала свою «ложбинку греха».

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