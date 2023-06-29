Богини не носят лифчик: Екатерина Климова в платье с откровенным декольте обнажила свои прелести, взбудоражив народ

Екатерина Климова много лет снимается в кино. Она стала одной из самых известных персон в России. Многие ее знают по фильму «Мы из будущего». В 45 лет актриса продолжает держать себя в форме. И это при том, что у нее четверо детей. На красных дорожках звезда всегда привлекает к себе внимание, так как носит женственные наряды, подчеркивающие достоинства.
29 июня Климова выложила пикантное фото. Она запечатлелась в черном платье с откровенным декольте. Актриса предпочла отказаться от нижнего белья. Она обнажила свои пышные полушария груди. Екатерина с ярким макияжем и небрежной укладкой предстала перед камерой. Она продемонстрировала свою «ложбинку греха».
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Екатерина Климова. Фото: соцсети звезды
«Сегодня закрываем сезон в ДК Выборгский с любимым "Мастер и Маргарита". До встречи осенью... Ваша Маргарита Николаевна», – заявила звезда.
Поклонники были сражены тем, как выглядит Климова. Многие даже не узнали актрису. «Вы такая красивая», «Не узнать», «Сногсшибательная женщина», «Глаз не оторвать от ваших глаз», «И все залюбовались», — стали писать в Сети.