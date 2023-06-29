Яна Кошкина в белом платье сверкнула своим аппетитным декольте: «близняшки» тесно прижались друг к другу

Яна Кошкина уже много лет строит карьеру. Она снялась в таких картинах, как «Домашний арест», «Мамочки». Зрители также ее видят в шоу «Однажды в России». Благодаря яркой внешности она постоянно купается во внимании со стороны мужчин. Однако о личной жизни артистка умалчивает. При этом в соцсетях она постит пикантные кадры.
На этот раз Яна запечатлелась в машине. Она облачилась в белое платье с откровенным декольте. От лифчика актриса отказалась. Она игриво сдавила локтями свою роскошную грудь. Артистка послала воздушный поцелуй, собрав губы в трубочку. Кошкина сделала горячие кадры, которые выложила в Сеть.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Яна. Многие отметили, что она стала еще привлекательнее. «Ох, богиня вернулась», «Какие прелести», «Губки, как две подушечки», «Декольте, как всегда, вызывает аппетит», «Хороша», «Вот это мамасита», «И тут парни облизнулись», — стали писать подписчики.