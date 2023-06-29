Каролина Севастьянова в юбке в сетку обнажила свой «крепкий орешек»: стринги впились в недра

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Гимнастка сразила поклонников горячим фото.

Каролина Севастьянова уже завершила карьеру. Она смогла стать выдающейся художественной гимнасткой и завоевать олимпийское золото. Теперь иногда спортсменка появляется на телевидении. Она предпочитает регулярно путешествовать. Недавно Каролина приехала в Москву. Она щеголяет на публике в нарядах, которые едва прикрывают ее прелести. 

На этот раз Каролина решила пообщаться с поклонниками. Она призналась, что не против посетить Австралию. Гимнастка даже выложила фото, показав один из своих пляжных нарядов. Она прогуливалась в белом топике и черной юбке в сетку, засветив свои ягодицы. Стринги впились в ее округлые прелести. Севастьянова подразнила фанатов видом сзади.

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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Каролина. Многие стали писать ей комплименты. «Ого, какая фигурка», «Крепкий орешек», «Когда фигура идеальная», «Это не юбка, а мешок», «Такой наряд только на вас сидит так круто», «Богиня выглядит так», — стали писать подписчики.

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