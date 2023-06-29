Каролина Севастьянова в юбке в сетку обнажила свой «крепкий орешек»: стринги впились в недра

На этот раз Каролина решила пообщаться с поклонниками. Она призналась, что не против посетить Австралию. Гимнастка даже выложила фото, показав один из своих пляжных нарядов. Она прогуливалась в белом топике и черной юбке в сетку, засветив свои ягодицы. Стринги впились в ее округлые прелести. Севастьянова подразнила фанатов видом сзади.

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