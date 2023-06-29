53-летняя Наоми Кэмпбелл стала мамой во второй раз: первое фото новорожденного малыша

Наоми Кэмпбелл настоящая королева подиумов. Она потратила жизнь на то, чтобы построить карьеру и прошла через множество испытаний, чтобы стать лучшей. В 53 года топ-модель продолжает участвовать в показах. Но теперь в ее личной жизни также происходят перемены. 29 июня она объявила, что стала мамой во второй раз. Звезда показала фото новорожденного малыша.
В кадре кроха в бодике и шапочке лежит на руках у мамы. Наоми с нежностью держит ее крохотную ручку. Пока она не раскрыла пол и имя крохи. Однако сердечки синего цвета заставили фанатов думать, что у нее родился сын.
«Мой маленький дорогой, знай, что тобой дорожат безгранично и окружают любовью с того момента, как ты нас удостоил своим присутствием. Истинный дар от Бога, благословенный ! Добро пожаловать, малыш. Никогда не поздно стать мамой», – написала модель.
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Наоми Кэмпбелл. Фото: соцсети звезды
Напомним, что в мае прошлого года Кэмпбелл впервые стала мамой. Она показала дочку и заявила, что это ее биологический ребенок, а не удочеренный. Однако информацию о том, что малышку выносила суррогатная мать, Наоми отрицать не стала. Теперь в светских кругах обсуждают, что и второй ребенок появился с помощью суррогатного материнства.