53-летняя Наоми Кэмпбелл стала мамой во второй раз: первое фото новорожденного малыша

В кадре кроха в бодике и шапочке лежит на руках у мамы. Наоми с нежностью держит ее крохотную ручку. Пока она не раскрыла пол и имя крохи. Однако сердечки синего цвета заставили фанатов думать, что у нее родился сын.

«Мой маленький дорогой, знай, что тобой дорожат безгранично и окружают любовью с того момента, как ты нас удостоил своим присутствием. Истинный дар от Бога, благословенный ! Добро пожаловать, малыш. Никогда не поздно стать мамой», – написала модель.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».