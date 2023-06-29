Нетребко в платье оверсайз вышла в свет со своим повзрослевшим сыном: в 14 лет с маму ростом, голос басит

На этот раз Нетребко решила отправиться в театр. Она для такого случая облачилась в струящееся платье оверсайз цвета насыщенной травы. Певица скрыла изъяны фигуры. Она появилась на публике с сыном Тьяго, которому 14 лет. Он был в цветной рубашке и кремовых брюках. Парень стал ростом с маму. Анна засняла, как общается с ним. Наследник заявил маме басом, что балет его тронул.

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