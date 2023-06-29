Нетребко в платье оверсайз вышла в свет со своим повзрослевшим сыном: в 14 лет с маму ростом, голос басит

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: соцсети звезды

Оперная дива появилась на публике с Тьяго. Звезда проводит время в Милане.

Анна Нетребко уже давно стала известной персоной. Она не скрывает, что многое умеет, но пока не уверена, что может этому кого-то научить. Артистка регулярно дает концерты. Она живет в Вене с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго от прошлых отношений. Этим летом звезда отправилась в Италию, где то и дело щеголяет в женственных нарядах.

На этот раз Нетребко решила отправиться в театр. Она для такого случая облачилась в струящееся платье оверсайз цвета насыщенной травы. Певица скрыла изъяны фигуры. Она появилась на публике с сыном Тьяго, которому 14 лет. Он был в цветной рубашке и кремовых брюках. Парень стал ростом с маму. Анна засняла, как общается с ним. Наследник заявил маме басом, что балет его тронул. 

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«Тинейджер на балете», – написала Анна.

Поклонники восхитились тем, как выглядит оперная дива. Многие были впечатлены тому, как возмужал ее сын. «Какой Тиша красавчик! Подрос, постройнел», «Мамина гордость. Такой приятный молодой человек», «Тьяго вытянулся и голос сломался!», «Мужает на глазах», «Ух Тиша вымахал!» — стали писать подписчики.

 

Анна Нетребко с сыном Тьяго. Фото: соцсети звезды

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