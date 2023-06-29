Гоген Солнцев похвастался новой подружкой: избраннице 83 года — фото влюбленных

Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев продолжает удивлять поклонников своим необычным вкусом на женщин. Не так давно молодой человек разместил в своем блоге фотографию с новой избранницей.

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О возлюбленной Гогена известно только то, что женщине 83 года. Счастливая пара планирует узаконить отношения через пару лет, когда невеста отметит 85-летие. Об этом Солнцев сообщил в комментариях к снимку.