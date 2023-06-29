«Вот это раздобрела»: Ольга Бузова в леопардовом наряде сверкнула «сладкими складками» на улице

Ольга Бузова уже больше 19 лет строит карьеру. Она стала известной телеведущей и певицей. Популярность артистки только растет. Порой она сталкивается с упреками со стороны хейтеров. Этим летом ее критикуют за пополневшую фигуру. Блондинка уехала в Африку на целый месяц. Там звезда намерена заниматься спортом, чтобы вернуться в форму.
На этот раз Ольга решила покрасоваться в леопардовом наряде. Она в топике на резинке и струящейся юбке вышла на улицу. Телеведущая устроила фотосессию. Она решила позировать, присев на бетонную скамейку. Однако Бузова оголила свой живот. На нем появились складочки. Она не стала прикрывать свою глубокую ложбинку.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
«Случайный кадр после мотора – это мои самые настоящие эмоции», – написала Ольга.
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит артистка. Но некоторые заметили изъяны фигуры. «Отфотошопила, на себя не похожа», «Ой, что за складочки», «Грудь больше, чем на видео», «А тут что-то странное под грудью», «Все бугрится», «Вот это раздобрела», — стали писать подписчики.