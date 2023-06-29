«Вот это раздобрела»: Ольга Бузова в леопардовом наряде сверкнула «сладкими складками» на улице

На этот раз Ольга решила покрасоваться в леопардовом наряде. Она в топике на резинке и струящейся юбке вышла на улицу. Телеведущая устроила фотосессию. Она решила позировать, присев на бетонную скамейку. Однако Бузова оголила свой живот. На нем появились складочки. Она не стала прикрывать свою глубокую ложбинку.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».