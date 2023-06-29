Брутян в тугих лосинах встала на четвереньки, показав округлые формы во всей красе: старается для Прилучного

На этот раз Брутян поделилась кадрами из спортзала. Она в тугих лосинах встала на четвереньки. Актриса стала делать упражнения с отведением ног в стороны. Она продемонстрировала стройные ноги и округлые бедра. Жена Прилучного также продемонстрировала свою растяжку. Зепюр стала наклоняться, растягивая линию бедра. На этот раз Павел не стал ей составлять компанию. Возможно, что он приглядывал за сыном.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»