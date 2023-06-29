Брутян в тугих лосинах встала на четвереньки, показав округлые формы во всей красе: старается для Прилучного

Зепюр Брутян уже давно стала актрисой. Она снялась в таких проектах, как «Последний аксель» и «В клетке». А в 2022 году артистка вышла замуж за Павла Прилучного. Это для многих стало неожиданностью. Минувшей весной у пары появился сын Микаэль. Для избранницы звезды сериала «Мажор» началась новая жизнь. Она привыкает к роли мамы, но уже активно пытается вернуться в форму.
На этот раз Брутян поделилась кадрами из спортзала. Она в тугих лосинах встала на четвереньки. Актриса стала делать упражнения с отведением ног в стороны. Она продемонстрировала стройные ноги и округлые бедра. Жена Прилучного также продемонстрировала свою растяжку. Зепюр стала наклоняться, растягивая линию бедра. На этот раз Павел не стал ей составлять компанию. Возможно, что он приглядывал за сыном.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Брутян. Ее осыпали комплиментами. «Ну очень хороша», «Постройнела», «Павел никак не даст расслабиться», «Уже ножки такие точеные», «Просто конфетка», «Сколько у вас силы», «Фигура такая сдобная», — стали писать подписчики.