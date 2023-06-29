Валя Карнавал в мини-юбке блеснула упругими бедрами на корте: прыгает, как грациозная лань

Валя Карнавал уже много лет выступает на публике. Она стала певицей и популярным блогером. За минувшие несколько лет ей удалось прославиться на всю страну. Она считается завидной невестой. Не так давно артистка рассталась с Сашей Стоуном. Она стала регулярно появляться на мероприятиях в смелых нарядах. А также звезда реже проводит вечера дома.
На этот раз Валя отправилась на теннис. Уже не первый месяц она играет на корте. На новых кадрах блогерша предстала в футболке в белой мини-юбке. Она подчеркнула прелести своей фигуры. Певица прыгала на корте и делала широкий мах, отбивая мячик. Карнавал блеснула своими упругими бедрами. Она продемонстрировала свои формы.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Валя. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, вот это цаца», «Шикарный вид», «Ну очень красивая», «Фигурка просто идеальная», «Бедра бесподобные», «Как грациозно двигается», «Это так круто», «Фигура стала бесподобная», — стали писать подписчики.