Валя Карнавал в мини-юбке блеснула упругими бедрами на корте: прыгает, как грациозная лань

На этот раз Валя отправилась на теннис. Уже не первый месяц она играет на корте. На новых кадрах блогерша предстала в футболке в белой мини-юбке. Она подчеркнула прелести своей фигуры. Певица прыгала на корте и делала широкий мах, отбивая мячик. Карнавал блеснула своими упругими бедрами. Она продемонстрировала свои формы.

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