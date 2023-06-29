Саша Черно из «Дома-2» поделилась новой информацией о здоровье своего сына Стефана

Звезда «Дома-2» Александра Черно ходит по врачам со своим сыном Стефаном уже несколько месяцев. Первый специалист диагностировал у мальчика задержку психоречевого развития.

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Однако другой доктор исключил страшное заболевание. Повторное обследование показало, что у ребенка обычная задержка речевого развития.

А на днях выяснилось, что оба специалиста заблуждались. Об этом стало известно из блога Саши. Черно не назвала новый диагноз, но отметила, что все немного серьезнее, чем предполагал второй врач. При этом она сказала, что проблему можно исправить специальными занятиями.