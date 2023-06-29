Рудова задрала футболку, обнажив свои аппетитные выпуклости фигуры в уборной: без лифчика «вишенки» торчат

На этот раз Рудова отправилась на прогулку в Москве. Она предстала в брюках карго и футболке, которую задрала и завязала выше талии. Блондинка оголила свой рельефный пресс. Она предпочла покрасоваться в уборной. Наталья засветила грудь без лифчика под тканью. Она решила пояснить, что в таком виде не заходила в храм.

«Если что, я так в церковь не ходила, конечно», – заявила звезда.

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