Рудова задрала футболку, обнажив свои аппетитные выпуклости фигуры в уборной: без лифчика «вишенки» торчат

Наталья Рудова уже давно строит карьеру в кино. Она стала известной персоной, когда снялась в сериале «Татьянин день». Блондинка не раз снималась в смелых сценах. Она стала носить откровенные наряды, подчеркивая достоинства фигуры. Артистка в 39 лет делает все, чтобы держать себя в форме. Звезда всегда оказывается в центре внимания у мужчин.
На этот раз Рудова отправилась на прогулку в Москве. Она предстала в брюках карго и футболке, которую задрала и завязала выше талии. Блондинка оголила свой рельефный пресс. Она предпочла покрасоваться в уборной. Наталья засветила грудь без лифчика под тканью. Она решила пояснить, что в таком виде не заходила в храм.
«Если что, я так в церковь не ходила, конечно», – заявила звезда.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну просто богиня», «Какие формы», «Ох, без лифчика особенно хороша», «До чего смелые у вас наряды», «Животик такой аппетитный», «В самом соку», «Какая блондинка», — стали писать подписчики.