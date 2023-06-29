Рудова задрала футболку, обнажив свои аппетитные выпуклости фигуры в уборной: без лифчика «вишенки» торчат

Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды

Актриса в смелом наряде отметилась на публике.

Наталья Рудова уже давно строит карьеру в кино. Она стала известной персоной, когда снялась в сериале «Татьянин день». Блондинка не раз снималась в смелых сценах. Она стала носить откровенные наряды, подчеркивая достоинства фигуры. Артистка в 39 лет делает все, чтобы держать себя в форме. Звезда всегда оказывается в центре внимания у мужчин.

На этот раз Рудова отправилась на прогулку в Москве. Она предстала в брюках карго и футболке, которую задрала и завязала выше талии. Блондинка оголила свой рельефный пресс. Она предпочла покрасоваться в уборной. Наталья засветила грудь без лифчика под тканью. Она решила пояснить, что в таком виде не заходила в храм. 

«Если что, я так в церковь не ходила, конечно», – заявила звезда.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну просто богиня», «Какие формы», «Ох, без лифчика особенно хороша», «До чего смелые у вас наряды», «Животик такой аппетитный», «В самом соку», «Какая блондинка», — стали писать подписчики.

Читайте также