Костомаров после ампутации стоп показал свою фантастическую тренировку — уже взбирается по лестнице

На кадрах Роман запечатлен в полный рост. Он выполнил махи ногами, стоя на протезах. Фигурист начал набирать вес. Его руки и ноги пока остаются перебинтованными. Рядом со спортсменом неотлучно находятся врачи.

«Каждый день стараюсь делать что-то новое. Но хочется уже бегать и прыгать», — написал он.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».