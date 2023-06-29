Костомаров после ампутации стоп показал свою фантастическую тренировку — уже взбирается по лестнице

Роман Костомаров много лет выступал на льду. В этом году он попал в больницу, где провел длительное время. Из-за сепсиса врачи были вынуждены провести одну ампутацию за другой. Фигурист лишился стоп и кистей рук. Недавно началась реабилитация. Он стал выходить на связь и демонстрировать свои первые успехи. Чемпион 29 июня показал, как проходит его тренировка на протезах.
На кадрах Роман запечатлен в полный рост. Он выполнил махи ногами, стоя на протезах. Фигурист начал набирать вес. Его руки и ноги пока остаются перебинтованными. Рядом со спортсменом неотлучно находятся врачи.
«Каждый день стараюсь делать что-то новое. Но хочется уже бегать и прыгать», — написал он.
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Также Роман научился подниматься по лестнице без посторонней помощи. Он впечатлил своих коллег и поклонников. Многие не перестают восхищаться его силой воли.
Напомним, что недавно Татьяна Навка выразила свое восхищение, увидев тренировку фигуриста. Телеведущая Екатерина Стриженова также гордится его успехами. Фанаты уверены, что он еще покажет класс всем.