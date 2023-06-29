Клава Кока в остромодном платье на голое тело свела с ума поклонников: «ложбинка греха» так и манит

На этот раз Клава облачилась в алое платье с разрезом и такой трендовой деталью как капюшон. Певица подчеркнула свои формы. Она игриво продемонстрировала декольте, оголив «ложбинку греха». Блондинка руками погладила себя. Она не скрыла выпирающий животик.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».