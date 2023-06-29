Клава Кока в остромодном платье на голое тело свела с ума поклонников: «ложбинка греха» так и манит

Клава Кока уже больше пяти лет выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных исполнительниц в России. Блондинка славится не только вокалом, но и своим стилем. Певица регулярно появляется на публике в дерзких образах. Она недавно вернулась из Турции, где успела загореть. Звезда решила впечатлить народ, выложив новое видео.
На этот раз Клава облачилась в алое платье с разрезом и такой трендовой деталью как капюшон. Певица подчеркнула свои формы. Она игриво продемонстрировала декольте, оголив «ложбинку греха». Блондинка руками погладила себя. Она не скрыла выпирающий животик.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит артистка. «Нежность и женственность в одном человеке», «Невероятно красивая», «Однажды, все будит не зря», «Фигура просто бесподобная», «Ого, какая богиня», «Просто слов нет», «Какая стала красотка», «Формы вызывают аппетит», — прокомментировали пост подписчики.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды