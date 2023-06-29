Пынзарь в персиковом бикини щегольнула упитанной фигурой — грудь вздымается, бедра гладкие

Дарья Пынзарь из «Дома-2» поделилась в личном микроблоге пикантными фото, позировав в персиковом бикини. Эффектная блондинка покрасовалась на камеру, показав свои аппетитные формы. Как ни старались поклонники, так и не смогли заметить у Дарьи растяжки или целлюлит на бедрах. Как мама двоих детей звезда телестройки смотрится весьма соблазнительно при всей своей упитанной фигуре.

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