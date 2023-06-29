Лариса Долина решила разъехаться с дочерью и внучкой: «У меня просто нет места»

Лариса Долина долгое время проживала под одной крышей со своей единственной дочерью Линой и внучкой Сашей. Девочки съехались после последнего развода артистки и с тех пор надолго не расставались.

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Однако в одном из последних интервью народная артистка заявила, что планирует в скором времени разъехаться с наследницей. По словам певицы, им стало тесно втроем в ее квартире.

Долина с сожалением отметила, что внучка уже достаточно взрослая, чтобы иметь свою комнату. А жилплощадь артистки не позволяет ей обеспечить такие условия.

«Сашка уже очень взрослая: ей нужна отдельная комната. А я не могу ей этого предоставить: у меня просто нет места. Поэтому я думаю, что их переезд — совершенно правильное решение…» — сказала певица.

Источник: mk.ru