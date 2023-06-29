Превратилась в голливудскую диву: невестка Орбакайте в кожаном корсете сразила своими манкими формами

Никита Пресняков пошел по стопам знаменитой родни и стал певцом. Также не раз он снимался в кино. Однако в 2022 году артист уехал в США. Там он теперь снимает клипы для местных селебрити. С ним поселилась в Лос-Анджелесе жена Алена Краснова. Она быстро освоилась на новом месте. Звезда часто устраивает шопинг и фотосессии.
Даже за границей невестка Орбакайте держит себя в форме. На этот раз она поделилась новыми кадрами. Блондинка облачилась в кожаный корсет и юбку с откровенным разрезом. Она оголила упругие полушария груди и изящный стан. Алена повернулась к камере прелестями. Ей сделали высокую прическу, а лук дополнили солнцезащитные очки.
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Поклонники были сражены тем, как преобразилась жена Никиты. Многие решили, что она стала голливудской дивой.
«Что за неземная женщина», «Как тебе идет этот образ», «Ну какая же невероятная», «Девушка на миллион», «Зовите Нагиева», «Вам все идет, как с вашего гардеробчика! Вы эталон красоты и обаяния!» — стали писать подписчики.