Превратилась в голливудскую диву: невестка Орбакайте в кожаном корсете сразила своими манкими формами

Даже за границей невестка Орбакайте держит себя в форме. На этот раз она поделилась новыми кадрами. Блондинка облачилась в кожаный корсет и юбку с откровенным разрезом. Она оголила упругие полушария груди и изящный стан. Алена повернулась к камере прелестями. Ей сделали высокую прическу, а лук дополнили солнцезащитные очки.

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