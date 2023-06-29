Микаэль спит, а Пашка изображает храп! Прилучный заглянул в люльку к сыну — заботливый отец

Микаэлю всего два месяца, а его звездные родители сдувают с него пылинки так, словно он только появился на свет. Зепюр Брутян не спускает малыша с рук, а ее муж, приходя со съемок, любуется тем, как их сынишка мирно спит в своей колыбельке. При этом «мажор» вполне достоверно изображал сладкую дремоту, посапывая и похрапывая. Зепюр только смеялась, очарованно наблюдая за этой умилительной сценой.

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