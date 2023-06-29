Малютка Агата уже вовсю топает — братишки удержат! Дочь Юдашкина показала всех трех внуков покойного кутюрье

Галина Юдашкина поделилась в stoeis микроблога свежим фото, показав всех внуков ныне покойного модельера Валентина Юдашкина. Старшие братья Аркадий и Анатолий стали с двух сторон от малышки Агаты Ариеллы, взял ее за ручки так, чтобы малютка не упала. Внучка модельера уже вовсю топочет, а братья рядом — следят и оберегают мамину принцессу.
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Поклонники заметили, что все внуки поразительно похожи на Валентина Юдашкина. И особенное сходство с дедушкой есть у маленькой Агаты Ариеллы. Девочка растет очень подвижной и смышленой.
Дети Галины Юдашкиной — сыновья Анатолий и Аркадий, а также дочка Агата Ариелла. Фото: личный архив
Правда, своего именитого дедушку Агата Ариелла будет помнить разве что по фотографиям и рассказам бабушки Марины Юдашкиной. Модельер ушел из жизни, когда его младшая внучка была еще совсем малышкой.