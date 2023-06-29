Массажистка оторопела: Бузова полностью оголилась и схватилась за камеру, засветив свой «сдобный» тыл

На этот раз Ольга проводит время в Африке, где стартовали новые съемки. Она свободное время посвящает спорту и уходу за собой. На новых кадрах артистка неожиданно предстала обнаженной. Она легла на стол, чтобы ей сделали массаж ягодиц. Бузова взялась за камеру и запечатлела свои прелести. Массажистка была обескуражена.

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