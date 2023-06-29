Массажистка оторопела: Бузова полностью оголилась и схватилась за камеру, засветив свой «сдобный» тыл

Ольга Бузова большую часть жизни работает на телевидении. Она стала самой известной персоной в России. Артистка продолжает сниматься в разных проектах и давать концерты. Она не скрывает, что любит быть в центре внимания. А вот построить личную жизнь ей не удается. Она старается женственно выглядеть, выбирая дерзкие образы. Недавно звезда призналась, что поправилась, но старается вернуться в форму.
На этот раз Ольга проводит время в Африке, где стартовали новые съемки. Она свободное время посвящает спорту и уходу за собой. На новых кадрах артистка неожиданно предстала обнаженной. Она легла на стол, чтобы ей сделали массаж ягодиц. Бузова взялась за камеру и запечатлела свои прелести. Массажистка была обескуражена.
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«Сервис — бомба. Попа у меня будет красивая», — отметила телеведущая.
«Целлюлита вообще нет. Ты что, снимаешь? Зачем?» — удивилась мастер.
«Пусть все знают, что у меня нет целлюлита в 37 лет», — пояснила Бузова.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Однако очень откровенный контент многих разозлил. «Ну какой пример ты подаешь?», «Найди мужика и ему свою пятую точку показывай», «Люди в шоке», «Постоянно голая», «И тут все прикрыли лицо рукой», «Самой вообще не стыдно?», «Лучше бы не о целлюлите думала», — стали писать в Сети.