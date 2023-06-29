Сколько зарабатывает старший сын Барановской от Аршавина — Артем: гонорары приличные

От футболиста Андрея Аршавина у Юлии Барановской трое детей. Старший — сын Артемий давно стал самостоятельным. И это при том, что в этом году юноша только поступает в ВУЗ. Деньги у родителей парнишка не просит.

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Артем с детства занимается в театральных студиях и школах, а в 12 лет состоялся его дебют в Большом театре: мальчик сыграл в опере «Билли Бадд» на английском. Этим иностранным языком сын Юлии Барановской владеет в совершенстве.

Также Артем выступает в качестве ведущего на различных мероприятиях: фестивалях, детских праздниках, концертах, в том числе в Кремлевском дворце. Иногда юноша выходит на сцену в дуэте со своей звездной мамой: гонорар на двоих за ведение светских вечеринок стартует от 1 миллиона рублей.

По материалам litekp.ru