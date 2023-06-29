«Иду на мать года!»: Муцениеце засняла, как дочка чистит ее кеды, а сын на костылях убирает посуду на кухне

Избалованными детей Агаты Муцениеце точно не назовешь. Актриса из фильма «Тобол» засняла, как ее сын Тимофей на костылях, хромая в гипсе, загружает посуду в мойку, при этом мальчик выглядит весьма грустным. А на вопрос мамы: что ей нужно помогать, сын Прилучного ответил, что делать все по дому она могла бы и сама.

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В кадре также мелькнула и дочка актрисы Мия, она сидя на полу в коридоре, начищала мамины кеды.