Сынишка сладко уснул на груди! Брутян прижала к себе двухмесячного Микаэля — на головке темный пушок

Зепюр Брутян наслаждается материнством в декрете. Актриса нянчится с сынишкой Микаэлем, не спуская его с рук. При этом поклонники удивляются тому, зачем жена Павла Прилучного делится в микроблоге снимками с малышом, но так старательно закрывает ему личико смайликами.

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После кормления Микаэль сладко уснул у мамы на груди, а та нежно поцеловала его в макушку. Фанаты все-таки сумели разглядеть, что волосики у малыша темненькие, головку Микаэля покрывает густой пушок.