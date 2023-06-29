Сынишка сладко уснул на груди! Брутян прижала к себе двухмесячного Микаэля — на головке темный пушок

Зепюр Брутян наслаждается материнством в декрете. Актриса нянчится с сынишкой Микаэлем, не спуская его с рук. При этом поклонники удивляются тому, зачем жена Павла Прилучного делится в микроблоге снимками с малышом, но так старательно закрывает ему личико смайликами.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
После кормления Микаэль сладко уснул у мамы на груди, а та нежно поцеловала его в макушку. Фанаты все-таки сумели разглядеть, что волосики у малыша темненькие, головку Микаэля покрывает густой пушок.
Зепюр Брутян с заснувшим сыном Микаэлем. Фото: личный архив
«Два месяца! Мой мальчик, самый любимый, самый сладкий!! Мы с папой безумно любим тебя!! Ты наша огромная радость и творение большущей любви. Спасибо, что ты есть в нашей жизни: подрастай, силенок набирайся и почаще улыбайся!! Мы рядом», - отметила Брутян.