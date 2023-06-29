Хаматова обескуражила россиян: «Могу встать на колени»

Сбежавшая из России Чулпан Хаматова не может построить карьеру в Латвии. Актриса мыкалась по местным театрам, но такую же зарплату, как в Москве, видимо, ей не платят.
Хаматова тут же вспомнила, что может вернуться в Россию. И это, несмотря на многочисленные интервью, в которых она поливала помоями свою родину. Говорит, готова даже встать на колени.
«Я и сейчас могу вернуться в Россию. Понятно, что я огребу сразу, но могу вернуться, встать на колени, сказать: «Я была не права», — заявила она.
Напомним, в прошлом году Хаматова в трудный для родины период поехала в Латвию спасать свой шикарный дом. Потом стало известно, что на зарплату особняк актриса купить не могла — значит, получала сторонние доходы. Возможно, от благотворительных фондов.
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