Хаматова обескуражила россиян: «Могу встать на колени»

Сбежавшая из России Чулпан Хаматова не может построить карьеру в Латвии. Актриса мыкалась по местным театрам, но такую же зарплату, как в Москве, видимо, ей не платят.

Хаматова тут же вспомнила, что может вернуться в Россию. И это, несмотря на многочисленные интервью, в которых она поливала помоями свою родину. Говорит, готова даже встать на колени.