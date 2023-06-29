Лолита едко прошлась по Боне, которая решила показать свой ум: «Деменция» — остра на язык (видео)

Высказывания светской львицы Виктории Бони в последнее время становятся все популярнее. Народ удивляется закрученности мыслей звезды, в дебрях которых порой разобраться бывает очень сложно.
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На сей раз блогерша решила порассуждать про ум, заинтересовав певицу Лолиту.
«Что такое ум? Ум — это мысль, а мысль — это мера измерения, то есть ум всегда вмешивается, всегда что-то сравнивает, получается, что мысль — это инструмент для измерения, и когда мы смотрим на мир, мы его измеряем, на мир нужно смотреть, а не измерять его. (...) Выводы — это ничто иное, как поток мыслей, а мысль идет из прошлого, а прошлое — это воспоминание, а воспоминание — оно мертво, и таким образом, через тебя протекает смерть», — наворотила слов Боня.
Лолита в личном блоге показала кадры, как она внимательно слушает сие, внимая каждому слову. В конце она язвительно заявила: «Если у тебя деменция, значит, ты живой. Правда?»