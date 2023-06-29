Сын Прилучного и Муцениеце получил травму: загипсован на месяц

Старший сын Павла Прилучного Тимофей, родившийся в браке актера с Агатой Муцениеце, получил серьезную травму. Теперь он передвигается при помощи костылей. Поскольку сломал ногу. Об этом сообщила мама мальчика в своем микроблоге.
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Перелом сына стал неприятным сюрпризом для матери, которая вернулась домой с работы и обнаружила первенца со сломанной ногой. Врачи наложили гипс, и теперь залечивать травму Тимофею предстоит целый месяц.
«Ваше детство прошло зря, если вы не попробовали гипс. Да, это новое развлечение, ставишь на четыре недели и бегаешь. Не благодарите за лайфхак. Качаешь ручки заодно», - не теряет чувство юмора мама.
Агата Муцениеце с сыном. Фото: соцсети