Сын Прилучного и Муцениеце получил травму: загипсован на месяц

Старший сын Павла Прилучного Тимофей, родившийся в браке актера с Агатой Муцениеце, получил серьезную травму. Теперь он передвигается при помощи костылей. Поскольку сломал ногу. Об этом сообщила мама мальчика в своем микроблоге.

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Перелом сына стал неприятным сюрпризом для матери, которая вернулась домой с работы и обнаружила первенца со сломанной ногой. Врачи наложили гипс, и теперь залечивать травму Тимофею предстоит целый месяц.