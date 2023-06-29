Клава Кока в корсете щегольнула фигуркой: и жмется к соседу

Певица Клавдия Высокова, наиболее известная под псевдонимом Клава Кока, любит привлекать внимание к себе при помощи нарядов. Она старается одеваться так, чтобы потом о ней писали в СМИ. И добивается желаемого: каждый ее образ для выхода на публику — это отдельная история.

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На этот раз перед выступлением Кока снова показала себя. Она облачилась в корсет и джинсы шиворот-навыворот, подчеркнувшие ее точеную фигуру. Мужчины вокруг, входящие в ее танцевальную группу, облепили звезду кругом, а певица и не против.