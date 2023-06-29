Екатерина Климова показала, что у нее под платьем: смелый жест

Звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова в свои 45 лет выглядит сногсшибательно. Глядя на нее, мало кто поверит цифре в паспорте. Причем, у актрисы четверо детей. Но рядом с ними она больше похожа на их старшую сестру.

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Фигура Климовой – отдельная тема для обсуждений. Тем более, нередко звезда демонстрирует кадры в купальниках или откровенных нарядах. Вот и сейчас она подкинула дровишек и опубликовала кадр, от которого мурашки побежали у поклонников.

Звезда расположилась в кресле визажиста и пока ей делали макияж, потеряла бдительность. Закинув ногу на ногу, актриса показала больше, чем ожидали зрители: из-за такого смелого жеста в разрезе платья на всеобщее обозрение предстало загорелое бедро Климовой с выглядывающей оттуда татуировкой.