Бурак Озчивит с женой и детьми предстал на природе: старший сынок к маме льнет, младший – у папы на ручках

Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит женат на актрисе Фахрийе Эвджен. Пара уже воспитывает двоих детей – младший сынок Керем появился у них в январе этого года, но пока личико крохи они скрывают.

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Но совсем без фотоконтента Озчивит поклонников не оставляет. Новое семейное фото появилось в его аккаунте накануне. Счастливое семейство полным составом предстало на природе. 4-летний сын Каран прижался к маме, а малыш Керем устроился удобно у папы на ручках. Идиллия!