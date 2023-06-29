Что сказала Навка про показавшего протезы Костомарова: видео из больницы вызвало резонанс

Роман Костомаров впервые за долгое время вышел на связь. У себя в микроблоге фигурист показал, как сейчас выглядит, и продемонстрировал протезы, с которыми учится жить заново.

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Видео с исхудавшим, но не сломленным чемпионом вызвало огромный резонанс как у поклонников, так и среди звезд. Партнерша Костомарова по Олимпиаде-2006 Татьяна Навка не смогла промолчать и эмоционально отреагировала на новости от спортсмена.

«Горжусь тобой! Никогда не сомневалась, что ты настоящий боец. Наш чемпион, на которого равняются миллионы людей не только в России, но и во всем мире! В эти тяжелые дни ты являешься символом победы над собой и обстоятельствами. Уверена, что ты сделаешь еще много прекрасного для себя, семьи и поклонников. Горжусь, жду», - написала в своем микроблоге фигуристка.

Костомаров остается в больнице до конца лета, ему требуется наблюдение специалистов, реабилитация предстоит длительная. Также пока не сообщается, как обстоит дело с кистями рук - на видео фигурист скрыл их за кадром, сделав акцент на ногах.