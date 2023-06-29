Горелые сырники – не помеха: Юлия Высоцкая на кулинарии зарабатывает баснословные деньги

Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая в этом году переживает новый виток популярности, причем, довольно сомнительной. В Интернете всплыли архивные записи программы «Едим дома», в которых кулинарные способности звезды оказались не такими выдающимися, как считает большинство россиян.

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Расквашенные горелые сырники, суп из раков, обугленный шашлык – эти и другие промахи ставят под вопрос умение Высоцкой быть хозяйкой на кухне. А суета и безостановочный монолог вызывают дополнительные вопросы у публики.

Между тем, кулинария и связанный с ней бизнес приносят в бюджет Высоцкой баснословные деньги. Как сообщает kp.ru, жена Андрея Кончаловского владеет брендом «Едим дома» и компаниями «Студия едим дома» и «Кулинарная студия Университет», которые принесли в 2022 году совокупно порядка 160 млн рублей.