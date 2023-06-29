Певица Мадонна попала в реанимацию: организм поражен опасной инфекцией

64-летняя певица Мадонна в настоящее время находится в реанимации. Об этом сообщил ее менеджер. Звезда оказалась в отделении интенсивной терапии еще несколько дней назад.

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Причиной экстренной госпитализации стала тяжелая бактериальная инфекция. Артистке оказывают необходимую помощь, и ее состояние улучшается. Тем не менее, звезда остается под наблюдением докторов. Мировой тур и другие мероприятия с участием знаменитости отменены.

По материалам Pagesix.com