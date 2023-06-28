Анна Бузова в купальнике сразила идеальной фигурой — само совершенство: не сравнится со знаменитой сестрой

Если Ольга за последний год поправилась и никак не сбросить лишних четыре килограмма, то ее родственница держит себя в безупречной форме. На новых кадрах Анна примерила разные купальники от слитных до мини-бикини. Она козырнула стройными ногами и плоским животом. Бузова-младшая подчеркнула все свои достоинства.

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