Анна Бузова в купальнике сразила идеальной фигурой — само совершенство: не сравнится со знаменитой сестрой

Ольга Бузова уже давно стала богатой и знаменитой. Она продолжает давать концерты и сниматься в новых шоу. Недавно артистка улетела на съемки в Африку. При этом она пропустила день рождения сестры Анны. В последние годы отношения между ними не гладкие. А вот именинница улетела в Турцию, где теперь нежится на пляже.
Если Ольга за последний год поправилась и никак не сбросить лишних четыре килограмма, то ее родственница держит себя в безупречной форме. На новых кадрах Анна примерила разные купальники от слитных до мини-бикини. Она козырнула стройными ногами и плоским животом. Бузова-младшая подчеркнула все свои достоинства.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит сестра Ольги. Многие отметили, что она может быть моделью. «На Вас они все превосходно смотрятся», «Великолепная прекрасная», «В прозрачном особенно хороша», «Какая у вас фигурка», «Сестра такой стройной и не была давно», «Оле дайте совет, как похудеть», — стали писать подписчики.