Нюша в топике и лосинах блеснула «сочными» округлостями фигуры: выпятила свои манящие прелести

Нюша уже больше 15 лет строит карьеру на сцене. Она остается кумиром миллионов людей. Певица недавно возобновила выступления посл перерыва, который брала после рождения второго ребенка. Она живет в Дубае, где растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. За последние месяцы артистка похудела и стала снова щеголять в откровенных нарядах.
На этот раз Нюша решила устроить домашнюю тренировку. Она предстала в лосинах и топике пудрового цвета. Певица села на пол, выпятив декольте. Она оголила упругие полушария груди. При этом артистка была с едва заметным макияжем. Она привстала на колени и продемонстрировала свои округлые бедра. Звезда надела шерстяные носки.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники были обескуражены. Одних удивил наряд знаменитости. Другие были сражены ее формами. «До чего красивая», «Ого, какой орех», «Ну очень хороша», «Тут манкие округлости не дадут уснуть», «Горячий вид даже в носках бабушки», — стали писать в Сети.
Нюша. Фото: соцсети звезды