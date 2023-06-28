«Красота и грациозность - завораживают»: Лопырева показала свою моложавую красавицу-маму

Виктория Лопырева всегда отличалась особым обаянием. 20 лет назад она завоевала крону и титул «Мисс Россия». И до сир пор многие ее считают первой красавицей в стране. Она много лет работала на телевидении, но теперь лишь блистает на красных дорожках и светских раутах. А последние три года звезда живет в Дубае, где растит сына Марка Лео и регулярно красуется в бикини.
Теперь поклонники поняли, от кого Виктория унаследовала свою красоту. 28 июня она поздравила свою маму Ирину с жнем рождения. В соцсети модель выложила кадры с именинницей. а многих они позировали вместе. Родительница блондинки по первому образованию журналист, в молодости была известной моделью, в настоящее время — предприниматель.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Виктория Лопырева с мамой. Фото: соцсети звезды
«С самого детства я гордилась Тобой и всегда хотела быть хотя бы чуть-чуть на тебя похожей. Cheers, за твой красивый сложный и такой особенный путь! Я абсолютно уверена, что твоя душа специально выбрала именно это воплощение, потому что такой сценарий не каждому под силу! Но твоя сила духа впечатляет, а красота и грациозность – завораживают!
Ты – воин и королева одновременно! Ты точно знаешь чуть больше, чем мы все и твоя мощь граничит с невероятной тонкостью и даже ранимостью. Мамочка, я Тебя так люблю! Очень очень! Это будет твой гож! Я это точно знаю! Дыши полной грудью, улыбайся и верь в себя, в меня и в наш род! Мы – сильные и дается нам по силам, точно! И давай быть бессовестно счастливыми несмотря ни на что», – написала Виктория.
Ирина Лопырева. Фото: соцсети звезды
Многие поклонники были впечатлены красотой Ирины. В Сети даже восприняли ее за сестру, а не маму телеведущей. Именинница получила множество комплиментов. А Лопырева намекнула, что мечтает подарить маме внучку.