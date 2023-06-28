«Красота и грациозность - завораживают»: Лопырева показала свою моложавую красавицу-маму

«С самого детства я гордилась Тобой и всегда хотела быть хотя бы чуть-чуть на тебя похожей. Cheers, за твой красивый сложный и такой особенный путь! Я абсолютно уверена, что твоя душа специально выбрала именно это воплощение, потому что такой сценарий не каждому под силу! Но твоя сила духа впечатляет, а красота и грациозность – завораживают!

Ты – воин и королева одновременно! Ты точно знаешь чуть больше, чем мы все и твоя мощь граничит с невероятной тонкостью и даже ранимостью. Мамочка, я Тебя так люблю! Очень очень! Это будет твой гож! Я это точно знаю! Дыши полной грудью, улыбайся и верь в себя, в меня и в наш род! Мы – сильные и дается нам по силам, точно! И давай быть бессовестно счастливыми несмотря ни на что», – написала Виктория.