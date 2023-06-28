В белой шапочке: Оксана Ряска из «Дома-2» засняла новорожденного сына в автокресле — сладкий пупс

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска, четыре года назад эмигрировавшая в Америку, чувствует себя сейчас очень счастливой. В США Оксана Ряска встретила любимого мужчину и родила двоих сыновей.

«Я счастлива стать мамой второй раз! Теперь у нас два сына Simon и Savva Shekhter. Мои ангелочки, идите в мир с добром, а мы с папой все остальное сделаем! Любим вас!» — призналась в микроблоге Оксана Ряска.

Второй ребенок Оксаны Ряски появился на свет в минувшую пятницу, 23 июня. Уже через пару дней врачи выписали молодую мамочку с новорожденным домой. Кроха уже вовсю ездит в автокресле.

В нем Оксана Ряска запечатлела сына и показала поклонникам. Малыш в белой шапочке на фото сладко спит и выглядит как игрушка.

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